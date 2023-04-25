Украина получила от ЕС новый транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро
25 апреля Европейский Союз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в twitter .
Это третий транш из 18 млрд евро, которые Евросоюз заложил на макрофинансовую помощь Украине.
"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 млрд. евро в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи. Мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры и проводить важные реформы", - написала фон дер Ляен.
- 21 марта Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС выделил Украине 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи.
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