Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в twitter .

Это третий транш из 18 млрд евро, которые Евросоюз заложил на макрофинансовую помощь Украине.

"Сегодня мы предоставляем Украине еще 1,5 млрд. евро в рамках нашего ежегодного пакета макрофинансовой помощи. Мы будем продолжать помогать Украине противостоять агрессии России, поддерживать работу ее институтов и инфраструктуры и проводить важные реформы", - написала фон дер Ляен.