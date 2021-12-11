Украина получила от ЕС кредит на 50 млн евро на вакцины от коронавируса
Европейский инвестиционный банк предоставил Украине кредит на 50 млн евро на закупку вакцин от COVID-19
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
В Минздраве отметили, что эти средства помогут закупить вакцины от COVID-19 и обеспечив значительную часть количества, предусмотренного национальным планом вакцинации Украины в 2022 году.
По словам Министра здравоохранения Виктора Ляшко, кредит поддержит систему здравоохранения страны и повысит способность Украины в борьбе с пандемией COVID-19.
"Благодаря дополнительной поддержке от ЕИБ, мы продолжаем обеспечивать надлежащее финансирование для поддержки системы здравоохранения Украины и способствовать усилению мер защиты населения в ответ на кризис COVID-19. Мы верим, что вместе мы можем одолеть пандемию", - сказал Ляшко.
Отмечается, что закупка вакцин от COVID-19 за средства, предоставленные ЕИБ, будет осуществлена компанией Crown Agents, ранее утверденной украинским правительством.
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