Украина получила от ЕС кредит на 50 млн евро на вакцины от коронавируса

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В Минздраве отметили, что эти средства помогут закупить вакцины от COVID-19 и обеспечив значительную часть количества, предусмотренного национальным планом вакцинации Украины в 2022 году.

По словам Министра здравоохранения Виктора Ляшко, кредит поддержит систему здравоохранения страны и повысит способность Украины в борьбе с пандемией COVID-19.

"Благодаря дополнительной поддержке от ЕИБ, мы продолжаем обеспечивать надлежащее финансирование для поддержки системы здравоохранения Украины и способствовать усилению мер защиты населения в ответ на кризис COVID-19. Мы верим, что вместе мы можем одолеть пандемию", - сказал Ляшко.

Отмечается, что закупка вакцин от COVID-19 за средства, предоставленные ЕИБ, будет осуществлена компанией Crown Agents, ранее утверденной украинским правительством.