Украина получила от ЕС 50 млн евро на вакцинацию от COVID-19
Украина получила 50 млн евро кредитных средств от Европейского инвестиционного банка на вакцинацию от COVID-19
Об этом сообщает представительство ЕС в Украине.
"Эти средства помогут министерству здравоохранения закупить вакцины от COVID-19, обеспечив значительную часть от количества, предусмотренного национальным планом вакцинации Украины в 2022 году", - говорится в сообщении.
В представительстве ЕС отметили, что ЕИБ перепрофилировал часть средств финансового соглашения между ЕС и Украиной "Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины". Она была подписана в 2015 году на сумму 400 млн евро, а в октябре 2021 года Украина ратифицировала новое соглашение о том, что из общей суммы 50 млн евро перепрофилируют на борьбу с пандемией коронавируса.
"Как одни из главных финансовых партнеров Украины и часть инициативы Team Europe, мы рады поддержать усилия правительства Украины в борьбе против COVID-19. Для скорейшего привлечения средств нам удалось внести изменения в уже утвержденный и действующий кредит. 50 млн евро, перепрофилированные для этой цели, будут использованы для оперативной закупки вакцин", - сказал глава представительства Европейского инвестиционного банка в Украине Жан-Эрик де Загон.
Вакцины будет закупать компания Crown Agents.
- Напомним, на 9 декабря с начала вакцинальной кампании в Украине первую дозу получил 14 031 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек.
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