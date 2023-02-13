Украина получила от Дании самоходные гаубицы CAESAR

Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Украины в Twitter.

"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Настоящий друг, знающий, что наша борьба – это борьба Европы", – отметили в ведомстве.

САУ CAESAR имеет максимальную дальность стрельбы – 42 км и выдает 6 выстрелов менее чем за минуту. Калибр – 155 мм, боекомплект -18, скорость движения – 80 км/ч по дороге и 50 км/ч по бездорожью.