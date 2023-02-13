Украина получила от Дании самоходные гаубицы CAESAR
Дания передала Украине все свои самоходные артиллерийские установки CAESAR. Французские САУ уже прибыли в нашу страну
Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны Украины в Twitter.
"Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Настоящий друг, знающий, что наша борьба – это борьба Европы", – отметили в ведомстве.
САУ CAESAR имеет максимальную дальность стрельбы – 42 км и выдает 6 выстрелов менее чем за минуту. Калибр – 155 мм, боекомплект -18, скорость движения – 80 км/ч по дороге и 50 км/ч по бездорожью.
- 19 января на заседании совета внешней политики в Дании было принято решение передать Украине 19 французских гаубиц CAESAR.
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