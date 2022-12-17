Об этом сообщило издание АЗЕРТАДЖ .

В частности, временный поверенный по делам Азербайджана в Украине Сабир Рзаев напомнил, что в ближайшие дни планируется отправка из Азербайджана второй партии гуманитарного груза, а в целом Баку передаст Киеву основное электрооборудование на сумму около 1 млн 422 тысяч манатов (837 тысяч долларов США).

10 декабря генераторы и трансформаторы передал Украине Азербайджан. Общая сумма гуманитарной помощи, которую Азербайджан передал Украине, составляет около 17,5 млн долларов. В нее входят 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

15 декабря США передали Киеву спецтехнику и генераторы котельных и станций теплоснабжения.

16 декабря стало известно, что правительство Грузии выделило $560 тысяч на закупку генераторов для Украины.

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