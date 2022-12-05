Украина получила от Австралии ІТ-оборудование для пограничников
Австралия передала ІТ-оборудование украинским пограничникам
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Австралия передала пограничникам ІТ-оборудование, которое поможет стражам порядка быстрее осуществлять пограничный контроль", - говорится в сообщении.
"Также партнеры планируют отправить ГПСУ дополнительную компьютерную технику и оборудование для проверки паспортных документов. Благодаря им пограничникам будет легче выявлять подделки", - добавили в ГПСУ.
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