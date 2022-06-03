Об этом, как сообщает Эспрессо.

Этот опросник предоставляют стране-победительнице "Евровидения" для соответствующего заполнения на право принятия песенного конкурса.

Министр отметил, что у него нет сомнений, что именно Украина проведет конкурс. Однако предположительно придется изменить определенные условия его проведения.

"У нас нет сомнений, что конкурс должен проходить в Украине. Единственное – никто еще не проводил "Евровидение во время войны". Мы сейчас совместно с коллегами ищем ответы на важнейшие условия, которые выдвигает Языковой союз. Но, думаю, в диалоге нам придется объяснить, что некоторые условия, может быть, должны быть изменены", – пояснил Ткаченко.

По словам Министра, уже сегодня, 3 июня, он намерен обсудить эти вопросы с президентом EBU.

Напомним, 14 мая в итальянском Турине состоялся большой финал песенного конкурса "Евровидение-2022". Победителем стала хип-хоп-группа из Украины Kalush Orchestra, которая набрала 631 балл. По правилам, в следующем году песенный конкурс должен проходить в стране, представители которой одержали победу.

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