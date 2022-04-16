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Главная война с Россией Украина получила около $924 миллионов гуманитарной помощи от людей и компаний со всего мира, - Ермак

Украина получила около $924 миллионов гуманитарной помощи от людей и компаний со всего мира, - Ермак

16 апреля, 2022 суббота
12:00
война с Россией

Общая сумма благотворительной помощи для Украины от граждан из разных уголков мира достигла почти 924 млн долларов, средства продолжают поступать

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Больше всего средств поступило от благотворителей из Великобритании, Нидерландов, Чехии и США.

"Они идут преимущественно на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций. А те в свою очередь направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах", - отметил Ермак.

По его словам, в Великобритании под руководством благотворительной организации Disasters Emergency Committee собрано более 310 млн фунтов стерлингов.

К благотворительности присоединились Королева Елизавета ІІ, британское правительство, звезды кино, театра и музыки.

Во Франции 8 млн евро собрало местное телевидение на благотворительном концерте французских звезд. Присоединилась и первая леди Французской Республики Брижит Макрон – она передала 1 млн евро.

Известно, что за 50 дней полномасштабного вторжения России в Украину было ввезено 270 тысяч тонн гуманитарной помощи. Кроме того, удалось укомплектовать продуктовые наборы для почти 12 млн украинцев.

  • Напомним, Петр Порошенко рассказал, что в волонтерский центр в Днепре, куда ежедневно приходят сотни беженцев, привезли несколько машин гуманитарного груза
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