Украина получила около $924 миллионов гуманитарной помощи от людей и компаний со всего мира, - Ермак

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



Больше всего средств поступило от благотворителей из Великобритании, Нидерландов, Чехии и США.



"Они идут преимущественно на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций. А те в свою очередь направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах", - отметил Ермак.



По его словам, в Великобритании под руководством благотворительной организации Disasters Emergency Committee собрано более 310 млн фунтов стерлингов.



К благотворительности присоединились Королева Елизавета ІІ, британское правительство, звезды кино, театра и музыки.



Во Франции 8 млн евро собрало местное телевидение на благотворительном концерте французских звезд. Присоединилась и первая леди Французской Республики Брижит Макрон – она передала 1 млн евро.



Известно, что за 50 дней полномасштабного вторжения России в Украину было ввезено 270 тысяч тонн гуманитарной помощи. Кроме того, удалось укомплектовать продуктовые наборы для почти 12 млн украинцев.

Напомним, Петр Порошенко рассказал, что в волонтерский центр в Днепре, куда ежедневно приходят сотни беженцев, привезли несколько машин гуманитарного груза