Украина получила около 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca от Греции, Польши и Литвы

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.



Согласно сообщению, Украина получила 100 тыс. доз вакцины AstraZeneca от правительства Греции, 650,4 тыс. доз этой же вакцины от Польши и 46 тыс. доз от Литвы в качестве гуманитарной помощи.



В пресс-службе отметили, что часть из этих поставок пойдет на прививку тех, кто должен получить вторую дозу вакцины AstraZeneca, а остальные распределят между центрами вакцинации и пунктами прививок.



В пресс-службе напомнили, что AstraZeneca - это векторная вакцина от COVID-19, которую производят в ЕС, Великобритании, Южной Корее и Индии. Она одобрена к экстренному применению Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам. Для полной иммунизации нужно получить две дозы вакцины с интервалом 4-12 недель.

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