Украина получила очередную партию медоборудования и лекарств: что вошло в гумпомощь
На минувшей неделе Минздрав получил от партнеров более 95 паллет медоборудования, 9 паллет инкубаторов и 37 паллет лекарств
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины .
На минувшей неделе на склады Минздрава поступила медицинская гуманитарная помощь от наших и международных партнеров с оборудованием и лекарствами. В частности:
- 95 паллет и 27 коробок медоборудования;
- 9 паллет инкубаторов;
- 2 паллета турникетов и гемостатиков;
- 37 паллет лекарственных средств;
- паллета лекарственного средства "Алунбриг";
- 21 паллета антисептиков.
"Наши международные и украинские партнеры демонстрируют упорство и системность, игнорируя российские нарративы, мол, от войны устают. У нас это вызывает глубокое уважение и благодарность!" – подчеркнула заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.
Сообщается, что помощь оказали EU institutions in Ukraine, Правительственное агентство стратегических резервов Польши, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Национальный комитет Красного Креста Украины, Врачи без границ, поставщик медицинского оборудования из Нидерландов Dräger Nederland BV и фармацевтическая компания "Такеда Украина".
- На август в Украину поступило 8,5 тыс. тонн медицинской "гуманитарки". Помощь на общую сумму более 12 млрд гривен оказали благотворители из 35 стран.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.95
Покупка 39.95Продажа 40.69
-
EUR
Покупка 41.45Продажа 42.56
- Актуальное
- Важное