Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы очень благодарны правительству Италии и министру [обороны] Лоренцо Гурини за предоставление нового пакета военной помощи Украине, который поможет нам значительно повысить нашу обороноспособность против российской агрессии. Украина высоко ценит вашу поддержку!" – отметил Резников.

Министр не уточнил, что именно входит в этот пакет помощи.

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