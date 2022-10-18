Украина получила новый пакет военной помощи от Италии
Италия предоставляет Украине новый пакет военной помощи, который поможет значительно повысить обороноспособность против российской агрессии.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"Мы очень благодарны правительству Италии и министру [обороны] Лоренцо Гурини за предоставление нового пакета военной помощи Украине, который поможет нам значительно повысить нашу обороноспособность против российской агрессии. Украина высоко ценит вашу поддержку!" – отметил Резников.
Министр не уточнил, что именно входит в этот пакет помощи.
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