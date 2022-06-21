Украина получила немецкие гаубицы PzH 2000

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами. Наши воины уже бьют врага с помощью M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar. Отныне к этому "клубу лучших" присоединился Ph 2000.

Как всегда, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный на все 100% эффективно применит их на поле боя. Конечно же, отдельное огромное спасибо нашим артиллеристам, которые уже стали мировой легендой. Также хочу поблагодарить немецких партнеров за поддержку, на увеличение которой мы продолжаем рассчитывать", – написал министр.

Напомним, 16 июня министр обороны Бен Уоллес объявил , что Британия отремонтировала и отправляет Украине более 20 дальнобойных самоходных гаубиц М109.

9 июня телекомпания CNN показала эксклюзивное видео с передовой, на котором ВСУ уничтожают врага американским оружием.

Самоходная пушка-гаубица PzH 2000 – это пушка калибра 155 мм на гусеничном шасси, созданная на базе танка "Леопард-2". На вооружение бундесвера она была принята осенью 1998 года. Передать PzH 2000 Украине согласились Германия и Нидерланды.

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