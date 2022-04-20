Украина получила не боевые самолеты, а детали запчастей для ремонта самолетов, - Пентагон

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.



Украина оправдала ожидания союзников и военных экспертов, не только поддерживая свои военно-воздушные силы спустя почти два месяца после начала вторжения России, но и фактически отремонтировав самолеты и, очевидно, пополнив свой инвентарь.



Во вторник представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получила дополнительные самолеты, а также запчасти, но уточнил в среду, что до сих пор украинским военным не было предоставлено ни одного самолета.



Киев неоднократно просил боевую авиацию, чтобы помочь отразить вторжение российских войск.



"Я ошибся, сказав, что в прошлом им дали целые самолеты. Я сожалею об ошибке", - сказал Кирби в среду.



"При этом украинцы получили – благодаря координации и обеспечению Соединенных Штатов – достаточно запчастей и дополнительного оборудования, чтобы они смогли ввести в эксплуатацию больше самолетов в своем флоте, чем у них даже две-три недели назад".

Минобороны США опроверг, что Россия якобы сбила украинский военно-транспортный самолет в районе Одессы с крупной партией вооружения от западных стран