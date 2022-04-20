Украина получила не боевые самолеты, а детали запчастей для ремонта самолетов, - Пентагон
Украинские военные увеличили размер парка самолетов после получения запасных частей и ремонта поврежденных самолетов, но не за счет поставок новых самолетов
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.
Украина оправдала ожидания союзников и военных экспертов, не только поддерживая свои военно-воздушные силы спустя почти два месяца после начала вторжения России, но и фактически отремонтировав самолеты и, очевидно, пополнив свой инвентарь.
Во вторник представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получила дополнительные самолеты, а также запчасти, но уточнил в среду, что до сих пор украинским военным не было предоставлено ни одного самолета.
Киев неоднократно просил боевую авиацию, чтобы помочь отразить вторжение российских войск.
"Я ошибся, сказав, что в прошлом им дали целые самолеты. Я сожалею об ошибке", - сказал Кирби в среду.
"При этом украинцы получили – благодаря координации и обеспечению Соединенных Штатов – достаточно запчастей и дополнительного оборудования, чтобы они смогли ввести в эксплуатацию больше самолетов в своем флоте, чем у них даже две-три недели назад".
- Минобороны США опроверг, что Россия якобы сбила украинский военно-транспортный самолет в районе Одессы с крупной партией вооружения от западных стран
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.9Продажа 34.6
- Актуальное
- Важное