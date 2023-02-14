Украина получила награду IFR Awards 2022 за управление госдолгом

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что Украина получила эту награду в номинации Financing Package and EMEA Restructuring.

"Мы благодарны IRF за признание успеха операции по управлению государственным долгом, которую Минфин провел вместе со своими советниками летом прошлого года. Мы нацелены продолжать качественное управление государственным долгом, обеспечивая финансовую стабильность и прозрачную коммуникацию с инвесторами. Это не первая награда, которую мы получили по результатам этой транзакции, но очень важное признание, мотивирующее нас в эти непростые времена", - сказал правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Минфин отмечает, что полномасштабное вторжение России в Украину повлияло на экономику и государственные финансы. В частности, речь идет о росте дефицита госбюджета до 5 млрд долларов в месяц для покрытия неотложных потребностей государства во время военного положения, а также о скором сокращении международных резервов. Все это вынудило Минфин провести операцию по управлению госдолгом.

Так Минфину удалось согласовать с инвесторами предложение об отложении платежей по всем суверенным и гарантированным государством еврооблигациям за сумму около 21,1 млрд долларов.

"Инвесторы согласились на отсутствие оплаты за изменение условий выпуска еврооблигаций, что обычно является необходимым условием проведения таких транзакций", - говорится в сообщении.

Минфин утверждает, что голосование инвесторов за изменения является признаком желания поддержать Украину. Это также свидетельствует о стремлении снизить потенциальный негативный эффект от этих инструментов на экономику Украины при послевоенном росте. Благодаря этой помощи Украина теперь экономит около 6 млрд долларов в течение двух лет.