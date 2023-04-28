Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Средства предоставили через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE). Также с начала полномасштабного вторжения Украина получила около $16,7 млрд от США в форме грантов.

"Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизации финансовой системы", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В пресс-релизе говорится, что средства будут направлены на пенсионные выплаты, помощь внутренне перемещенным лицам, зарплаты работникам здравоохранения и выплаты сотрудникам ГСЧС.