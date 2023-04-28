Украина получила грантовые $1,25 млрд от США
В пятницу, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступили грантовые 1,25 млрд от Соединенных Штатов Америки
Об этом сообщили в Министерстве финансов.
Средства предоставили через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE). Также с начала полномасштабного вторжения Украина получила около $16,7 млрд от США в форме грантов.
"Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизации финансовой системы", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
В пресс-релизе говорится, что средства будут направлены на пенсионные выплаты, помощь внутренне перемещенным лицам, зарплаты работникам здравоохранения и выплаты сотрудникам ГСЧС.
- Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украина получила уже более $55 млрд, а Штаты разрабатывают новый пакет помощи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное