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Украина получила грантовые $1,25 млрд от США

28 апреля, 2023 пятница
17:20
Экономика США и Украина

В пятницу, 28 апреля, в государственный бюджет Украины поступили грантовые 1,25 млрд от Соединенных Штатов Америки

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Средства предоставили через Целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE). Также с начала полномасштабного вторжения Украина получила около $16,7 млрд от США в форме грантов.

"Партнерство с США и командой Всемирного банка во время войны позволяет правительству Украины финансировать первоочередные социальные расходы в полном объеме. В то же время помощь в форме грантов не увеличивает долговую нагрузку и способствует стабилизации финансовой системы", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

В пресс-релизе говорится, что средства будут направлены на пенсионные выплаты, помощь внутренне перемещенным лицам, зарплаты работникам здравоохранения и выплаты сотрудникам ГСЧС.

  • Напомним, глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Украина получила уже более $55 млрд, а Штаты разрабатывают новый пакет помощи.
Общество
Украина
Война с Россией
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