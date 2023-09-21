Украина получила грант в $1,25 млрд от США
В государственный бюджет Украины в четверг, 21 сентября, через Целевой фонд многих доноров Всемирного банка поступил грант от США в размере 1,25 млрд долларов
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
Отмечается, что полученный грант будет направлен на пенсии, выплаты сотрудникам ГСЧС, зарплаты медработникам, госслужащим и педагогам.
Грант является частью дополнительного финансирования, которое осуществляется в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).
"Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны. В 2023 году Украина получила 9,7 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов", - говорится в сообщении.
- 5 августа в Минфине назвали размер финансовой помощи Германии в Украине. С начала полномасштабного вторжения правительство Германии предоставило финансовую помощь в размере 1,55 млрд долл., львиная часть финансирования была направлена в форме грантов.
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