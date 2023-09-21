Украина получила грант в $1,25 млрд от США

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что полученный грант будет направлен на пенсии, выплаты сотрудникам ГСЧС, зарплаты медработникам, госслужащим и педагогам.

Грант является частью дополнительного финансирования, которое осуществляется в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

"Целью проекта является частичная компенсация расходов государственного бюджета, в том числе социальных и гуманитарных, не связанных со сферой безопасности и обороны. В 2023 году Украина получила 9,7 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов", - говорится в сообщении.