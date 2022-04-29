Украина получила грант на €88,5 млн от Всемирного банка
В Украину 29 апреля поступило грантовое финансирование в размере 88,5 млн евро. Эти средства были предоставлены из Целевого фонда доноров Всемирного банка в рамках Программы Второй ссуды на политику развития в сфере экономического восстановления для Украины
Об этом сообщает пресс-служба Минфина .
Известно, что грантовые средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение и поддержки внутриперемещенных лиц.
В пресс-службе также напоминают, что 21 апреля министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта с Целевым фондом в размере 88,5 млн евро.
"Данный Целевой фонд создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития", - добавляют в сообщении.
- Отметим, Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны в ответ на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
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