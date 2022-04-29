Украина получила грант на €88,5 млн от Всемирного банка

Об этом сообщает пресс-служба Минфина .

Известно, что грантовые средства будут направлены в общий фонд государственного бюджета Украины для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение и поддержки внутриперемещенных лиц.

В пресс-службе также напоминают, что 21 апреля министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине гранта с Целевым фондом в размере 88,5 млн евро.

"Данный Целевой фонд создан Международным банком реконструкции и развития и Международной ассоциацией развития", - добавляют в сообщении.

Отметим, Всемирный банк выделит Украине 4,8 миллиарда долларов на восстановление страны в ответ на обращение президента Украины Владимира Зеленского.