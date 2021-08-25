Украина получила еще три серебра Паралимпиады-2020
Пловцы Алексей Вирченко и Максим Крипак и фехтовальщица Елена Федота выиграли серебряные медали Паралимпийских игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Алексей Вирченко выиграл серебро на дистанции 100 м баттерфляем. Максим Крепостной стал вторым в заплыве на 50 м вольным стилем. Елена Федота получила серебряную медаль в фехтовании на саблях.
Всего в активе сборной Украины на Паралимпиаде-2020 уже 8 медалей - 1 золотая, 5 серебряных и 2 бронзовые награды.
- Напомним, 25 августа Елизавета Мерешко принесла Украине первую золотую медаль Паралимпийских игр-2020 в плавании на 50 м вольным стилем.
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