Украина получила еще три серебра Паралимпиады-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Алексей Вирченко выиграл серебро на дистанции 100 м баттерфляем. Максим Крепостной стал вторым в заплыве на 50 м вольным стилем. Елена Федота получила серебряную медаль в фехтовании на саблях.

Всего в активе сборной Украины на Паралимпиаде-2020 уже 8 медалей - 1 золотая, 5 серебряных и 2 бронзовые награды.