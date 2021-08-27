Украина получила еще одно серебро на Паралимпиаде-2020, на этот раз плавание
Украинский пловец Сергей Клипперт завоевал серебряную медаль Паралимпиады-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На Паралимпиаде в Токио завершился финал в плавании на 100 м. Среди спортсменов с нарушением зрения (класс S12).
Украинский пловец Сергей Клипперт приплыл на спине к финишу вторым. Спротсмен уступил лишь азербайджанцу Раману Салею 0.41 с.
Паралимпиада-2020
Плавание. 100 м. Мужчины
1. Раман Салей (Азербайджан) - 1:00.30
2. Сергей Клипперт (Украина) - 1:00.71
3. Стивен Клегг (Великобритания) - 1:01.27
- Напомним, 25 августа Елизавета Мерешко принесла Украине первую золотую медаль Паралимпийских игр-2020 в плавании на 50 м вольным стилем.
- После этого пловцы Алексей Вирченко и Максим Крипак и фехтовальщица Елена Федота выиграли серебряные медали Паралимпийских игр в Токио.
- 27 августа украинец Владислав Белый стал вторым на соревнованиях по метанию копья на Паралимпиаде в Токио
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