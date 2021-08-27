Украина получила еще одно серебро на Паралимпиаде-2020, на этот раз плавание

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На Паралимпиаде в Токио завершился финал в плавании на 100 м. Среди спортсменов с нарушением зрения (класс S12).



Украинский пловец Сергей Клипперт приплыл на спине к финишу вторым. Спротсмен уступил лишь азербайджанцу Раману Салею 0.41 с.



Паралимпиада-2020



Плавание. 100 м. Мужчины



1. Раман Салей (Азербайджан) - 1:00.30



2. Сергей Клипперт (Украина) - 1:00.71



3. Стивен Клегг (Великобритания) - 1:01.27