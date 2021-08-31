Украина получила еще два золота Паралимпиады-2020, пловец Крипак победил с мировым рекордом

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Максим Крипак побил мировой паралимпийский рекорд в плавании на 100 м баттерфляем. Он преодолел дистанцию за 57,74 сек и превзошел достижение другого украинца - Дениса Дуброва.

Для Крипака золотая награда стала четвертой на Играх в Токио. Ранее он победил на дистанции 100 м вольным стилем, серебро получил дистанции на 50 м "кролем" и бронзу в эстафете 4Х100 м.

Еще одну золотую награду Украине 31 августа принес Андрей Трусов, который оказался сильнейшим на 50 м вольным стилем.



Всего в активе сборной Украины на Паралимпиаде-2020 62 медали - 14 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых.