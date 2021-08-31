Украина получила еще два золота Паралимпиады-2020, пловец Крипак победил с мировым рекордом
Украинский пловец Максим Крипак получил золото Паралимпийских игр в Токио с мировым рекордом на дистанции 100 м баттерфляем, Андрей Трусов выиграл на дистанции 50 м вольным стилем
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Максим Крипак побил мировой паралимпийский рекорд в плавании на 100 м баттерфляем. Он преодолел дистанцию за 57,74 сек и превзошел достижение другого украинца - Дениса Дуброва.
Для Крипака золотая награда стала четвертой на Играх в Токио. Ранее он победил на дистанции 100 м вольным стилем, серебро получил дистанции на 50 м "кролем" и бронзу в эстафете 4Х100 м.
Еще одну золотую награду Украине 31 августа принес Андрей Трусов, который оказался сильнейшим на 50 м вольным стилем.
Всего в активе сборной Украины на Паралимпиаде-2020 62 медали - 14 золотых, 30 серебряных и 18 бронзовых.
- Напомним, 30 августа украинский легкоатлет Игорь Цветов заявил, что отказался от совместного фото с россиянами на Паралимпиаде в Токио в знак уважения к Украине .
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