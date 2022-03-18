Украина получила еще 300 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

Об этом сообщает вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.



"Сегодня Украина получила еще 300 млн евро в виде экстренной макрофинансовой помощи ЕС. Евросоюз продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.



Он добавил, что ЕС впервые профинансирует закупку и доставку оружия в страну, которая подверглась нападению.

Напомним, в пятницу, 11 марта, Евросоюз выплатил Украине первый транш €300 млн экстренной макрофинансовой помощи на фоне полномасштабного вторжения России.

Также сообщалось, что Европейский Союз планирует закупать и распространять вакцины против кори, полиомиелита, туберкулеза и COVID-19 для иммунизации невакцинированных украинских беженцев.

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