Украина получила еще 300 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС
Европейский союз перечислил еще 300 млн евро финансовой помощи для Украины. Деньги пойдут на закупку оружия
Об этом сообщает вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Сегодня Украина получила еще 300 млн евро в виде экстренной макрофинансовой помощи ЕС. Евросоюз продолжит оказывать политическую, финансовую и гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.
Он добавил, что ЕС впервые профинансирует закупку и доставку оружия в страну, которая подверглась нападению.
- Напомним, в пятницу, 11 марта, Евросоюз выплатил Украине первый транш €300 млн экстренной макрофинансовой помощи на фоне полномасштабного вторжения России.
- Также сообщалось, что Европейский Союз планирует закупать и распространять вакцины против кори, полиомиелита, туберкулеза и COVID-19 для иммунизации невакцинированных украинских беженцев.
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