Украина получила еще 159 тыс. доз вакцины CoronaVac

Об этом в Facebook сообщила пресс служба Министерства здравоохранения.



"159000 доз вакцины CoronaVac получила Украина в рамках COVAX. Доставил вакцину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)", - говорится в сообщении.



В Пресс-служба напомнили, что вакцина CoronaVac производства Sinovac Китай одобрена Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования, что означает, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.



Эту вакцину, как и другие в рамках COVAX, Украина получает бесплатно.



В Минздраве добавили, что в целом ЮНИСЕФ доставил в Украину почти 4500000 доз вакцин разных производителей от имени COVAX.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb