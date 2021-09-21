Украина получила еще 159 тыс. доз вакцины CoronaVac
Украина получила еще 159 тыс. доз вакцины CoronaVac в рамках программы COVAX
Об этом в Facebook сообщила пресс служба Министерства здравоохранения.
"159000 доз вакцины CoronaVac получила Украина в рамках COVAX. Доставил вакцину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)", - говорится в сообщении.
В Пресс-служба напомнили, что вакцина CoronaVac производства Sinovac Китай одобрена Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для экстренного использования, что означает, что продукт соответствует международным стандартам безопасности, эффективности и условий производства.
Эту вакцину, как и другие в рамках COVAX, Украина получает бесплатно.
В Минздраве добавили, что в целом ЮНИСЕФ доставил в Украину почти 4500000 доз вакцин разных производителей от имени COVAX.
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