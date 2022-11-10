Украина получила еще 1570 Starlink от польского правительства

Об этом сообщили в Минцифри.

"Эти терминалы от польского правительства помогут наладить связь там, где это необходимо. Например, в освобожденных городах и селах благодаря старлинкам будут работать публичные Wi-Fi точки, где жители смогут собираться и подключаться к интернету", – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в планах развернуть сеть Starlink не только на деоккупированных территориях, но и во всех городах Украины, чтобы люди имели доступ к связи даже на случай блекаута.

Также терминалами Starlink намерены обеспечить "Укрзалізницю", чтобы пассажиры и работники были на связи в пути.

Всего с начала полномасштабного вторжения от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink. Из них 5 тысяч – при поддержке правительства Польши.

По данным CNN, в Украине в конце октября прекратили работу 1300 терминалов спутниковой связи, которыми пользовались украинские военные.

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