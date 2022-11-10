Украина получила еще 1570 Starlink от польского правительства
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила при поддержке правительства Польши пять тысяч терминалов Starlink
Об этом сообщили в Минцифри.
"Эти терминалы от польского правительства помогут наладить связь там, где это необходимо. Например, в освобожденных городах и селах благодаря старлинкам будут работать публичные Wi-Fi точки, где жители смогут собираться и подключаться к интернету", – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что в планах развернуть сеть Starlink не только на деоккупированных территориях, но и во всех городах Украины, чтобы люди имели доступ к связи даже на случай блекаута.
Также терминалами Starlink намерены обеспечить "Укрзалізницю", чтобы пассажиры и работники были на связи в пути.
Всего с начала полномасштабного вторжения от доноров и партнеров Украина получила более 20 тысяч терминалов Starlink. Из них 5 тысяч – при поддержке правительства Польши.
- По данным CNN, в Украине в конце октября прекратили работу 1300 терминалов спутниковой связи, которыми пользовались украинские военные.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.9
Покупка 39.9Продажа 40.58
-
EUR
Покупка 39.17Продажа 40.13
- Актуальное
- Важное