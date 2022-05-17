Церемония прошла сегодня на одном из крупнейших мер по кибербезопасности в Европе СYBERSEC European Cybersecurity Forum, информирует глава Минцифры Михаил Федоров.

"Последние годы Россия постоянно атаковала Украину на киберфронте - наши государственные ресурсы, сайты, банковскую систему, СМИ. Мы отражали эти кибератаки и усиливали киберустойчивость государства, а украинские киберспециалисты работали и создавали ценность. Но с началом полномасштабной войны мы начали не только защищаться, но и объединились в украинские кибервойска для защиты страны, поэтому эта награда прежде всего для всего киберсообщества и волонтеров, которые сегодня вместе с нами ведут первую в мире кибервойну. и убийцы, наше IT-сообщество опровергло миф о России как сильнейшей кибергосударстве", - отметил министр цифровой трансформации.

Чиновник поблагодарил каждого, кто вместе с нами защищает Украину на цифровом фронте.

"То, что сейчас наблюдает мир, не имеет никаких аналогов. Это новый уровень опыта не только для нас, но и для других стран. Мы изучаем его вместе и интуитивно находим решения, помогающие противостоять этой угрозе".

Отметим, что проект Дія.City вошел в шортлист премии Emerging Europe Awards 2022.

Также Украина вошла в топ-20 стран мира по уровню экосистемы данных.

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