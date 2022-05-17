Украина получила две награды в сфере кибербезопасности CYBERSEC Award
Украина впервые получила две важные награды в сфере кибербезопасности CYBERSEC Award: за героическое сопротивление российской агрессии и защиту цифровых границ демократического мира
Церемония прошла сегодня на одном из крупнейших мер по кибербезопасности в Европе СYBERSEC European Cybersecurity Forum, информирует глава Минцифры Михаил Федоров.
"Последние годы Россия постоянно атаковала Украину на киберфронте - наши государственные ресурсы, сайты, банковскую систему, СМИ. Мы отражали эти кибератаки и усиливали киберустойчивость государства, а украинские киберспециалисты работали и создавали ценность. Но с началом полномасштабной войны мы начали не только защищаться, но и объединились в украинские кибервойска для защиты страны, поэтому эта награда прежде всего для всего киберсообщества и волонтеров, которые сегодня вместе с нами ведут первую в мире кибервойну. и убийцы, наше IT-сообщество опровергло миф о России как сильнейшей кибергосударстве", - отметил министр цифровой трансформации.
Чиновник поблагодарил каждого, кто вместе с нами защищает Украину на цифровом фронте.
"То, что сейчас наблюдает мир, не имеет никаких аналогов. Это новый уровень опыта не только для нас, но и для других стран. Мы изучаем его вместе и интуитивно находим решения, помогающие противостоять этой угрозе".
- Отметим, что проект Дія.City вошел в шортлист премии Emerging Europe Awards 2022.
- Также Украина вошла в топ-20 стран мира по уровню экосистемы данных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.43
Покупка 31.43Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.64Продажа 33.36
- Актуальное
- Важное