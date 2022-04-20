Украина получила дополнительные истребители и запчасти для самолетов, что позволит увеличить воздушный флот ВСУ, -Пентагон
В Минобороны США намекают, что вскоре у Украины увеличится количество самолетов
Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
По словам спикера Минобороны, Украина получила дополнительные истребители из других стран, не включая США, а также дополнительные части самолетов, чтобы позволить ей поднять больше ПС в воздух.
"Я просто хотел бы сказать, не прибегая к тому, что предоставляют другие страны, что они получили дополнительные платформы и детали, чтобы иметь возможность увеличить свой флот, размер авиапарка", - сказал представитель Пентагона.
- Напомним, США, Великобритания и Канада предоставят Украине тяжелую артиллерию.
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