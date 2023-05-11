Об этом заявил полковник Мартин О'Доннелл, спикер командования армии США в Европе и Африке в интервью РБК-Украина.

Он отметил, что США и международное сообщество предоставили Украине около 600 видов вооружений и амуниции – "начиная от танков Abrams и до танков Leopard и системы Patriot".

"Это много. Это больше, чем есть у любой одной армии в мире, особенно воюющей армии", - подчеркнул О'Доннелл.

По его словам, очевидно, что каждый из видов вооружений требует обеспечения, боеприпасов и многое другое, и значительная часть сегодняшних обсуждений была посвящена предоставлению боеприпасов для ПВО, чтобы украинцы могли закрыть свое небо и, в частности, наземные силы, когда ВСУ начнут контрнаступление.

"Украина отлично справляется", - добавил американский полковник.

О'Доннелл не считает, что на этом этапе войны какое-то конкретное оружие способно сработать как "серебряный шар".

"Я не думаю, что в этой ситуации есть "серебряный шар". Я думаю, что "серебряный" шар в этом случае - это готовность украинцев использовать 600 различных систем, которые мы уже предоставили", - отмечает он.

Кроме того, спикер подчеркнул, что не все виды вооружений уже пущены в ход: "В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили. Поскольку Украина, надеюсь, будет успешной на поле боя, еще важнее, чтобы международное сообщество продолжало предоставлять ему материально-техническое обеспечение и боеприпасы, чтобы оно было еще более успешным".

Как известно, недавно Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности, направленном преимущественно на усиление ее противовоздушной обороны и обеспечение потребностей артиллерийских боеприпасов. Его общая сумма составляет до 1,2 млрд долларов.