Украина получила для наступления 600 видов западных вооружений, - представитель командования армии США в Европе и Африке
Мир предоставил Вооруженным Силам Украины около 600 видов вооружений, военной техники и амуниции. Это больше, чем есть в любой армии в мире
Об этом заявил полковник Мартин О'Доннелл, спикер командования армии США в Европе и Африке в интервью РБК-Украина.
Он отметил, что США и международное сообщество предоставили Украине около 600 видов вооружений и амуниции – "начиная от танков Abrams и до танков Leopard и системы Patriot".
"Это много. Это больше, чем есть у любой одной армии в мире, особенно воюющей армии", - подчеркнул О'Доннелл.
По его словам, очевидно, что каждый из видов вооружений требует обеспечения, боеприпасов и многое другое, и значительная часть сегодняшних обсуждений была посвящена предоставлению боеприпасов для ПВО, чтобы украинцы могли закрыть свое небо и, в частности, наземные силы, когда ВСУ начнут контрнаступление.
"Украина отлично справляется", - добавил американский полковник.
О'Доннелл не считает, что на этом этапе войны какое-то конкретное оружие способно сработать как "серебряный шар".
"Я не думаю, что в этой ситуации есть "серебряный шар". Я думаю, что "серебряный" шар в этом случае - это готовность украинцев использовать 600 различных систем, которые мы уже предоставили", - отмечает он.
Кроме того, спикер подчеркнул, что не все виды вооружений уже пущены в ход: "В ближайшие недели и месяцы, когда все начнется, будет показательно, как украинцы используют те системы, которые им предоставили. Поскольку Украина, надеюсь, будет успешной на поле боя, еще важнее, чтобы международное сообщество продолжало предоставлять ему материально-техническое обеспечение и боеприпасы, чтобы оно было еще более успешным".
Как известно, недавно Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности, направленном преимущественно на усиление ее противовоздушной обороны и обеспечение потребностей артиллерийских боеприпасов. Его общая сумма составляет до 1,2 млрд долларов.
- 10 мая госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Украины есть ресурсы для возвращения территорий, захваченных Россией за время полномасштабной войны.
- После этого секретарь Совбеза и обороны Алексей Данилов заявил, что окончательные планы контрнаступления ВСУ еще не утверждены .
- А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не считать контрнаступление ВСУ, о подготовке к которому сейчас много говорят, последним.
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