Украина получила четвертую медаль ЧЕ по карате

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Газиантепе (Турция) в поединке за 3-е место Андрей Торощенко (до 84 кг), Станислав Горуна (до 75 кг) и Ризван Талибов (до 84 кг) выиграли свои поединки и принесли Украине победу над Бельгией со счетом 3:0.

Мужская сборная Украины выиграла бронзу ЧЕ в четвертый раз. Также она стала третьей в Европе в 2017, 2018 и 2021 году.

В целом на нынешнем ЧЕ Украина выиграла четыре награды. Золото нашей команде принесла Анжелика Терлюга (до 55 кг), бронзу получили Анита Серегина (до 61 кг) и Ризван Талибов.

28 мая Анжелика Терлюга победила болгарку Ивет Горанову и стала чемпионкой Европы в категории 55 кг.

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