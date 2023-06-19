Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины .

Денежные средства будут направлены на частичное возмещение расходов государственного бюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогическим работникам за февраль и март 2023 года.

Финансирование было предоставлено Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE). Срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом.