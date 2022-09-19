Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

Медицинскую гуманитарную помощь оказали правительственное агентство стратегических резервов Польши, компании Bayer и Merck, а также Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Как отмечается, эти институты регулярно оказывают нашей стране поддержку в виде медикаментов и оборудования.

В частности, поступило:

600 000 доз вакцины против полиомиелита

70 000 доз вакцины против столбняка и дифтерии

10 систем телемедицинских (In Touch Health)

30 холодильников

146 паллет витаминных комплексов

паллета противовирусных средств для системного применения

"Помощь наших союзников и партнеров удовлетворяет актуальные потребности прежде всего медучреждений в прифронтовой зоне, а, следовательно, конкретных пациентов. Поэтому эффективна, адресна. В который раз благодарим наших господ!" – сказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.

Ранее сообщалось, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передаст Украине 30 автомобилей для транспортировки вакцины во все регионы, а также более 1,5 млн. доз различных препаратов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb