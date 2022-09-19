Украина получила 600 тыс. доз вакцины против полиомиелита и 70 тыс. - против столбняка и дифтерии
Украинское Министерство здравоохранения получило от зарубежных партнеров 600 тыс. доз вакцины против полиомиелита, 70 тыс. доз препаратов против столбняка и дифтерии, а также 146 паллет витаминных комплексов
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
Медицинскую гуманитарную помощь оказали правительственное агентство стратегических резервов Польши, компании Bayer и Merck, а также Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Как отмечается, эти институты регулярно оказывают нашей стране поддержку в виде медикаментов и оборудования.
В частности, поступило:
- 600 000 доз вакцины против полиомиелита
- 70 000 доз вакцины против столбняка и дифтерии
- 10 систем телемедицинских (In Touch Health)
- 30 холодильников
- 146 паллет витаминных комплексов
- паллета противовирусных средств для системного применения
"Помощь наших союзников и партнеров удовлетворяет актуальные потребности прежде всего медучреждений в прифронтовой зоне, а, следовательно, конкретных пациентов. Поэтому эффективна, адресна. В который раз благодарим наших господ!" – сказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития Мария Карчевич.
- Ранее сообщалось, что Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) передаст Украине 30 автомобилей для транспортировки вакцины во все регионы, а также более 1,5 млн. доз различных препаратов.
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