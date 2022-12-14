Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 7,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства помогли справиться с негативными экономическими последствиями войны и сохранить устойчивость финансовой системы в условиях полномасштабного вторжения агрессора. Спасибо коллегам из ЕС за последовательную и системную поддержку Украины", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Согласно информации, кредитные средства МФД будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов Госбюджета и будут способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине.

Первый транш в 2 млрд евро Украина получила в октябре 2022 года, второй транш в размере 2,5 млрд евро поступил в Госбюджет Украины в ноябре 2022 года. Общее финансирование по данной программе составляет 5 млрд. евро.

Послы ЕС "в принципе единогласно" одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 млрд евро в 2023 году.

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