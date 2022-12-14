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Украина получила 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС

14 декабря, 2022 среда
14:07
Экономика

Сегодня, 14 декабря, Украина получила последний транш в рамках исключительной восьмой по счету программы макрофинансовой помощи ЕС (МФД) в размере 500 млн евро

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

"С начала полномасштабной войны Европейский Союз предоставил Украине 7,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Эти средства помогли справиться с негативными экономическими последствиями войны и сохранить устойчивость финансовой системы в условиях полномасштабного вторжения агрессора. Спасибо коллегам из ЕС за последовательную и системную поддержку Украины", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Согласно информации, кредитные средства МФД будут направлены на финансирование наиболее неотложных расходов Госбюджета и будут способствовать поддержанию финансовой стабильности в Украине.

Первый транш в 2 млрд евро Украина получила в октябре 2022 года, второй транш в размере 2,5 млрд евро поступил в Госбюджет Украины в ноябре 2022 года. Общее финансирование по данной программе составляет 5 млрд. евро.

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