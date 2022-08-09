Украина получила 50 турецких БМП Kirpi
Вооруженные силы Украины поставили на вооружение 50 турецких бронетранспортеров военно-морских сил Kirpi
Об этом сообщает оперативная группировка войск ВСУ "Каховка" в facebook.
В ВСУ выложили видео с полученным на вооружение новыми турецкими бронетранспортерами BMC Kirpi. Это первая партия этих БМП. В скором времени ожидается поставка еще 150 таких бронетранспортеров.
Kirpi весит 16 тонн. БМП используется для перемещения личного состава. Его бронированный корпус предохраняет от обломков артиллерийских и бронебойных снарядов. Kirpi оснащен GPS, камерой заднего вида и системой автоматического тушения пожара.
БМП имеет пять амбразур и четыре пуленепробиваемых окна. Он рассчитан на 12 бойцов и двух членов экипажа. На крыше БТР предусмотрено место для пулемета.
- 8 августа стало известно, что турецкий владелец Baykar создал компанию в Украине и приобрел участок для строительства завода по производству беспилотников "Байрактар".
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