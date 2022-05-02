Украина получила 495 млн евро от США, Норвегии и Австрии в качестве гранта Всемирного банка на восстановление экономики
В государственный бюджет Украины поступил грант Всемирного банка в 495 млн евро от США, Норвегии и Австрии
Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в "Фейсбуке".
"Начинаем неделю с положительных новостей на международном фронте. В государственный бюджет Украины поступила дежурная часть грантовых средств от доноров Всемирного Банка, в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины", – написали он.
Речь идет о гранте в 495 млн евро, который выделили США, Норвегия и Австрия.
"В ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в объеме 500 млн долл. США", – добавил Сергей Марченко.
- Напомним, Украина получила грант в €88,5 млн от Всемирного банка.
- Впоследствии дополнительно к гранту в сумме 88,5 млн евро, уже поступившему в госбюджет, ВБ анонсировал грант в еще 495 млн евро из Цельвого фонда.
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