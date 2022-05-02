Украина получила 495 млн евро от США, Норвегии и Австрии в качестве гранта Всемирного банка на восстановление экономики

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в "Фейсбуке".



"Начинаем неделю с положительных новостей на международном фронте. В государственный бюджет Украины поступила дежурная часть грантовых средств от доноров Всемирного Банка, в рамках Программы Второго займа на политику развития в сфере экономического восстановления Украины", – написали он.



Речь идет о гранте в 495 млн евро, который выделили США, Норвегия и Австрия.



"В ближайшее время готовится привлечение очередной грантовой поддержки от США в объеме 500 млн долл. США", – добавил Сергей Марченко.

Напомним, Украина получила грант в €88,5 млн от Всемирного банка.

Впоследствии дополнительно к гранту в сумме 88,5 млн евро, уже поступившему в госбюджет, ВБ анонсировал грант в еще 495 млн евро из Цельвого фонда.