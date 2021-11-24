Украина получила 30 тыс. доз вакцины от гриппа: будут прививать медработников

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



"Кроме вакцинации против COVID-19, продолжается и вакцинация против гриппа. Украина бесплатно получила 30 тыс. доз вакцины для профилактики гриппа среди медицинских работников. Указанные вакцины зашли по механизму PIVI. Это вакцины корейского производства и 17-19 ноября их уже доставили в регионы", - рассказал он.



Ляшко добавил, что за государственные средства было закуплено более 180 тыс. доз, французской и нидерландской вакцины от гриппа. Ею будут прививать тех, кто принадлежит к группам риска: медиков, педагогов, военных, людей старше 60 лет.

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