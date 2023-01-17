Украина получила 3 млрд евро от Еврокомиссии
Во вторник, 17 января, Еврокомиссия выплатила Украине первый транш в размере 3 млрд евро, который является частью макрофинансовой помощи (MFA+) на сумму до 18 млрд евро
Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии.
Первый транш выплатили после того, как в середине декабря 2022 года вступил в силу Регламент MFA+.
Отмечают, что в 2023 году Украина будет выделять стабильную, регулярную и предусмотренную финансовую поддержку в рамках пакета макрофинансовой помощи в размере до 18 млрд евро. С ее помощью Украина сможет продолжать выплачивать заработные платы, пенсии и поддерживать работу школ, больниц и жилья для переселенцев.
Кроме того, Украина сможет и дальше обеспечивать макроэкономическую стабильность, а также восстановление критически важной инфраструктуры, разрушенной Россией во время полномасштабного вторжения. В частности, деньги будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, систем водоснабжения, транспортных сетей, дорог и мостов.
Отмечают, что этот пакет макрофинансовой помощи по сравнению с другими предлагает Украине повышенную гибкость и более выгодные условия заимствований. Так, стране необходимо будет выплачивать кредиты на льготных условиях в течение 35 лет. Начать этот процесс нужно будет с 2033 года.
"В знак солидарности ЕС также предложил покрыть расходы Украины на процентные ставки, поддержав, если это необходимо путем дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС", - говорится в сообщении.
Также добавляют, что страны-члены ЕС и третьи страны при желании могут вносить дополнительные средства в инструменты помощи, которые будут использовать в качестве грантов. В дальнейшем они будут направлены через бюджет ЕС, что позволит Украине получать помощь скоординированно.
Выплаты в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансового пакета помощи будут продолжаться с марта 2023 года. Они будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий, а также постоянного соблюдения требований к отчетности.
- 9 ноября 2022 г. Еврокомиссия официально предложила выделить Украине 18 млрд евро.
- 6 декабря 2022 года правительство Венгрии пыталось заблокировать соглашение ЕС об этом пакете помощи Украине. Однако в этот же день в Еврокомиссии заявили, что найдут способ решить этот вопрос и без Венгрии.
- 10 декабря 2022 года Совет ЕС достиг согласия относительно пакета законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро.
- 13 декабря 2022 г. Послы ЕС "в принципе единогласно" одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.61
-
EUR
Покупка 42.12Продажа 43.11
- Актуальное
- Важное