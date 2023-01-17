Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Украина получила 3 млрд евро от Еврокомиссии

Украина получила 3 млрд евро от Еврокомиссии

17 января, 2023 вторник
14:26
Экономика

Во вторник, 17 января, Еврокомиссия выплатила Украине первый транш в размере 3 млрд евро, который является частью макрофинансовой помощи (MFA+) на сумму до 18 млрд евро

Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии.

Первый транш выплатили после того, как в середине декабря 2022 года вступил в силу Регламент MFA+.

Отмечают, что в 2023 году Украина будет выделять стабильную, регулярную и предусмотренную финансовую поддержку в рамках пакета макрофинансовой помощи в размере до 18 млрд евро. С ее помощью Украина сможет продолжать выплачивать заработные платы, пенсии и поддерживать работу школ, больниц и жилья для переселенцев.

Кроме того, Украина сможет и дальше обеспечивать макроэкономическую стабильность, а также восстановление критически важной инфраструктуры, разрушенной Россией во время полномасштабного вторжения. В частности, деньги будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, систем водоснабжения, транспортных сетей, дорог и мостов.

Отмечают, что этот пакет макрофинансовой помощи по сравнению с другими предлагает Украине повышенную гибкость и более выгодные условия заимствований. Так, стране необходимо будет выплачивать кредиты на льготных условиях в течение 35 лет. Начать этот процесс нужно будет с 2033 года.

"В знак солидарности ЕС также предложил покрыть расходы Украины на процентные ставки, поддержав, если это необходимо путем дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС", - говорится в сообщении.

Также добавляют, что страны-члены ЕС и третьи страны при желании могут вносить дополнительные средства в инструменты помощи, которые будут использовать в качестве грантов. В дальнейшем они будут направлены через бюджет ЕС, что позволит Украине получать помощь скоординированно.

Выплаты в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансового пакета помощи будут продолжаться с марта 2023 года. Они будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий, а также постоянного соблюдения требований к отчетности.

  • 9 ноября 2022 г. Еврокомиссия официально предложила выделить Украине 18 млрд евро.
  • 6 декабря 2022 года правительство Венгрии пыталось заблокировать соглашение ЕС об этом пакете помощи Украине. Однако в этот же день в Еврокомиссии заявили, что найдут способ решить этот вопрос и без Венгрии.
  • 10 декабря 2022 года Совет ЕС достиг согласия относительно пакета законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро.
  • 13 декабря 2022 г. Послы ЕС "в принципе единогласно" одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
ЕС
Еврокомиссия
война с Россией
помощь Украине
Читайте также:
Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)
16 января, 2023 понедельник
Промоутер рассказал о финансовых требованиях Усика в бою против Фьюри
Ігор Гулик
Автор Игорь Гулик
16 января, 2023 понедельник
Медведчук из Москвы взялся "кошмарить" украинцев
світ, міжнародний огляд
Автор
16 января, 2023 понедельник
Путин теряет козырь, Россия "будет жечь" танки от Британии, министр Германии "ушла" из-за войны в Украине. Мировые СМИ об Украине 16 января
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.93
    Покупка 39.93
    Продажа 40.61
  • EUR
    Покупка 42.12
    Продажа 43.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
17 января
14:48
Глава Еврокомиссии: Мы вводим против РФ сильнейшие санкции, которые погрузят ее экономику в рецессию на десятилетия
14:39
Гендиректор "Шахтера" рассказал, как "Челси" перехватил Мудрыка у "Арсенала"
14:36
Эксклюзив
"Подготовка к следующему удару": Гуменюк объяснила, почему РФ перестала использовать иранские дроны
14:29
Эксклюзив
Владимир Путин
Путин презирает Запад, он считает его слабым, - Климкин
14:15
Украина получила от Норвегии последнюю партию подаренных в декабре мостов: их установят на деоккупированных территориях
14:10
Киевлян предупредили о сильных порывах ветра в столице завтра
14:07
Цыганков перешел из "Динамо" в испанский клуб
14:06
Обновлено
Шольц объявил о назначении нового министра обороны Германии
14:03
OPINION
Выбор между любовью и местью. Но первый выбор — гораздо более красноречив
13:40
В Днепре завершили поисково-спасательные работы: погибли 44 человека, из них 5 детей, 39 человек спасли
13:23
В Украину с визитом прибыла министр обороны Латвии Инара Мурниеце
13:15
ОБСЕ
Боевики "ЛНР" признались, что угнали автомобили ОБСЕ
13:02
"Чрезвычайно высокий дефицит": на Днепропетровщине применены аварийные отключения, света может не быть до 8 часов
12:56
Энтони Блинкен
Блинкен посетит Китай, среди вопросов повестки дня будет война в Украине, - Politico
12:54
Артур Герасимов: "дело ботоферм" тихо умерло, поэтому власти готовят новую атаку на оппозицию
12:51
Финляндия заявила о готовности участвовать в коалиции стран, которые передадут Украине танки Leopard
12:38
Эксклюзив
Ситуация на Донетчине остается напряженной: враг разрушает руины, - пресс-секретарь Донецкой ОВА
12:32
Путин решил увеличить армию до 1,5 млн и укрепить границу с Финляндией
12:29
Гитанас Науседа
Президент Литвы выразил надежду, что на саммите НАТО в июле Украине дадут более четкие сигналы о членстве
12:24
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
"Не уполномочивали РПЦ МП выступать от нашего имени": УПЦ о намерении России собрать заседание ООН
12:07
В Воздушных силах Украины объяснили, почему Россия не запускает ракеты из Средиземного моря
12:07
OPINION
Танец австрийцев с Путиным обычно заканчивается плохо
11:52
В Минздраве рассказали, что делать украинцам, пропустившим бустерную прививку от COVID-19
11:43
Дуда надеется, что страны НАТО соберут для Украины бригаду Leopard: Польша готова дать 14
11:33
Обновлено
В Днепре на 90% разобраны завалы разрушенной российской ракетой многоэтажки: из-под завалов достали тело ребенка
11:15
Обновлено
Арестович написал заявление об увольнении с должности внештатного советника Офиса президента
11:02
Из-за дефицита мощности в энергосистеме Украины аварийные отключения применены в шести областях, - Укрэнерго
10:58
Координировал российские карательные органы и создавал агентурную сеть: СБУ идентифицировала ФСБшника, причастного к оккупации Херсона
10:50
Эксклюзив
После многомесячных боев на восточном фронте от городков и сел остается только название на карте, - боец ВСУ Швайка
10:27
В Молдове зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса
10:26
Эрдоган выдвинул новое условие для одобрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
10:23
Эксклюзив
Один из тренировочных полетов может стать не тренировочным, - глава Ровенской ОВА Коваль об авиаобучении РФ и Беларуси
10:17
Гендиректор МАГАТЭ Гросси ответил на упреки в отношении своего заместителя-россиянина: Работает не на конкретную страну
10:15
Эксклюзив
Бахмут остается главной целью России, чтобы выйти на границы Донбасса и Луганщины, - Згурец
10:12
Свет
В Киеве и области ввели экстренные отключения света
10:06
Инфографика
Курс валют на 17 января: стоимость дара, евро, злотого
10:06
OPINION
Может ли произойти в РФ военный переворот?
09:58
Эксклюзив
Каждый день Ровенщина более боеспособна, - руководитель ОВА Коваль
09:50
Россияне обстреляли из артиллерии Очаковскую общину в Николаевской области, один человек погиб
09:46
Украинский дебютант Australian Open дал бой 25-й ракетке мира
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV