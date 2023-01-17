Украина получила 3 млрд евро от Еврокомиссии

Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии.

Первый транш выплатили после того, как в середине декабря 2022 года вступил в силу Регламент MFA+.

Отмечают, что в 2023 году Украина будет выделять стабильную, регулярную и предусмотренную финансовую поддержку в рамках пакета макрофинансовой помощи в размере до 18 млрд евро. С ее помощью Украина сможет продолжать выплачивать заработные платы, пенсии и поддерживать работу школ, больниц и жилья для переселенцев.

Кроме того, Украина сможет и дальше обеспечивать макроэкономическую стабильность, а также восстановление критически важной инфраструктуры, разрушенной Россией во время полномасштабного вторжения. В частности, деньги будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, систем водоснабжения, транспортных сетей, дорог и мостов.

Отмечают, что этот пакет макрофинансовой помощи по сравнению с другими предлагает Украине повышенную гибкость и более выгодные условия заимствований. Так, стране необходимо будет выплачивать кредиты на льготных условиях в течение 35 лет. Начать этот процесс нужно будет с 2033 года.

"В знак солидарности ЕС также предложил покрыть расходы Украины на процентные ставки, поддержав, если это необходимо путем дополнительных платежей государств-членов в бюджет ЕС", - говорится в сообщении.

Также добавляют, что страны-члены ЕС и третьи страны при желании могут вносить дополнительные средства в инструменты помощи, которые будут использовать в качестве грантов. В дальнейшем они будут направлены через бюджет ЕС, что позволит Украине получать помощь скоординированно.

Выплаты в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансового пакета помощи будут продолжаться с марта 2023 года. Они будут зависеть от удовлетворительного прогресса в выполнении согласованных условий, а также постоянного соблюдения требований к отчетности.

9 ноября 2022 г. Еврокомиссия официально предложила выделить Украине 18 млрд евро.

6 декабря 2022 года правительство Венгрии пыталось заблокировать соглашение ЕС об этом пакете помощи Украине. Однако в этот же день в Еврокомиссии заявили, что найдут способ решить этот вопрос и без Венгрии.

10 декабря 2022 года Совет ЕС достиг согласия относительно пакета законодательных актов, который позволит оказывать финансовую помощь Украине в течение 2023 года в размере 18 миллиардов евро.

13 декабря 2022 г. Послы ЕС "в принципе единогласно" одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году.