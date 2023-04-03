Украина получила $2,7 млрд от МВФ в рамках новой программы поддержки

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Он отметил, что Украина получила от МВФ 2 млрд. специальных прав заимствований. Это около 2,7 млрд долларов.

Пышный напомнил, что решение о немедленном выделении транша было принято 31 марта. Также он поблагодарил партнеров за скорую помощь и отметил, что Украина уже активно работает для успешного прохождения первого пересмотра программы и получения следующего транша от МВФ.