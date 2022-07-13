Украина получила 24 награды на Всемирных играх-2022
Роман Рева принес сборной Украины бронзу Всемирных спортивных игр в ушу
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Роман Рева стал третьим в дисциплине таола, где участники соревнований выполняют упражнения самостоятельно.
Его медаль стала для Украины 24-й. Всего на Всемирных играх-2022 в Бирмингеме (США) украинцы получили 9 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград.
В общем медальном зачете наша национальная команда опустилась на четвёртую позицию. Впереди Германия (16-2-9), Венгрия (10-6-7) и Колумбия (9-8-3).
- 12 июля Богдан Колмаков принес Украине девятую золотую награду на Всемирных играх-2022.
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