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Главная Экономика Украина получила $232 млн от Всемирного банка на экстренный ремонт жилья

Украина получила $232 млн от Всемирного банка на экстренный ремонт жилья

2 сентября, 2023 суббота
17:35
Экономика

В рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" Всемирный банк выделил Украине 232 миллиона долларов: восстановить разрушенное в результате агрессии РФ жилье смогут более 100 тысяч украинских семей

Об этом сообщила пресс-служба Минреинтеграции.

"Финансирование позволит провести ремонт, например, заменить окна или починить крышу. Всего в рамках проекта планируется отремонтировать около 98 тысяч домов и 8 тысяч квартир в пяти регионах", - говорится в сообщении.

По данным Всемирного банка, в результате российского полномасштабного вторжения в Украине получили повреждения около 1,4 миллиона домов, в которых проживало 3,5 миллиона человек. Общую стоимость нанесенного ущерба оценивают более чем в 50 миллиардов долларов.

"Проект призван помочь восстановить около двух третей поврежденных домов в нашей стране, которые считаются пригодными для ремонта", - добавили в Минреинтеграции.

  • В Украине на восстановление разрушенных и поврежденных Россией медицинских учреждений уже выделили более трех миллиардов гривен из госбюджета. По состоянию на 22 августа 358 объектов восстановили полностью, 426 – частично.
Общество
Украина
Война с Россией
востановление Украины
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