Об этом говорится на сайте БЭБ.

"Имущество Российской Федерации и Республики Беларусь, арестованное сотрудниками Бюро экономической безопасности Украины, уже приносит доход нашему государству. Речь идет о подвижном составе и товарно-материальных ценностях", - сообщает пресс-служба бюро.

Отмечается, что Украина получила 2,2 млрд грн прибыли благодаря арестованным активам. В частности, речь идет об изъятых вагонах и контейнерах компаний РФ и РБ, которые передали АО "Укрзализныця". Выручку от коммерческого использования оценили в 1,3 млрд грн.

В общую сумму в 2,2 млрд грн также входит партия арестованного аммиака, которую реализовало Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА). Отмечается, что прибыль достигла более 910 миллионов гривен.

"Упомянутые активы - вагоны в количестве 17 800 и более 42 тыс. тонн аммиака были изъяты и арестованы детективами БЭБ у предприятий, прямо или косвенно связанных с компаниями или гражданами России и Беларуси", - резюмируют в Бюро экономической безопасности.

Напомним, 30 ноября сообщалось о заявлении президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она отметила, что ЕС с партнерами создаст план конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины.

1 ноября информировали, что Швейцария заморозила российские активы на сумму около $7,94 млрд, а в шести кантонах были арестованы 15 объектов недвижимости, подпадающих под действие санкций против РФ.

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