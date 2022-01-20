Украина получила 2 млн экспресс-тестов на COVID-19 при поддержке ЮНИСЕФ

Об этом сообщается на сайте Минздрава.



Отмечается, что при финансовой поддержке Всемирного банка и в сотрудничестве с Минздравом Детский фонд закупил и доставил экспресс-тесты в Киев.



"Мы благодарны нашим международным партнерам за поддержку в борьбе с пандемией. Сейчас как никогда важно своевременное выявление случаев коронавирусной болезни, ведь от этого направления зависят темпы распространения COVID-19. Сейчас Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.



В свою очередь глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин отметил важность расширения доступа к бесплатным тестам.



"Увеличение количества тестирований критически важно для контроля за распространением вируса в общинах. Спрос на высококачественные тест-системы постоянно высок. Расширение доступа к бесплатным тестам, своевременное выявление контактных лиц и изоляция помогут прервать цепь передачи инфекции. Вместе с вакцинацией это помогает общинам вернуться к нормальной жизни", - говорится в сообщении.



Кроме того, быстрые тесты на обнаружение СOVID-19, производимые компанией SD Biosensor Inc. в Республике Корея. Тестовые системы будут переданы ГП "Укрвакцина" для дальнейшего распределения в учреждения здравоохранения во всех областях Украины.



Стоимость закупки составляет 7 035 769 долларов США.



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