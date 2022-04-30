Украина получила 150 тыс. доз вакцины против гепатита В от ЮНИСЕФ

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на Facebook.

Сообщается, что детский фонд ООН UNICEF Ukraine доставил 150 000 доз вакцины против гепатита В.



В первую очередь вакцину доставят в роддомы.

Отметим, вакцина против гепатита В – первая, которую получает ребенок. Прививку производят в течение 24 часов после рождения. Она крайне важна, поскольку малыши до одного года наиболее уязвимы к гепатиту В, который в этом возрасте в 90% случаев приводит к неизлечимой болезни.