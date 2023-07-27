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Украина получила $1,5 млрд от Японии: на что пойдут деньги

27 июля, 2023 четверг
20:56
Экономика

В государственный бюджет Украины в четверг, 27 июля, поступило 1,5 млрд долларов льготного финансирования от Японии через механизм Всемирного банка

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что средства были предоставлены через механизм Целевого фонда Всемирного банка под гарантии правительства Японии. Финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление соцзащиты населения.

"С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила более 581 млн долларов США льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA)", - добавили в Министерстве финансов.

Ожидается, что Япония до конца года предоставит Украине еще 2 млрд долларов бюджетной поддержки.

  • 30 июня Всемирный банк утвердил выделение $1,5 млрд ссуды для Украины. Средства будут направлены на выплаты внутренне перемещенным лицам, а также на пенсии.
Украина
Япония
помощь Украине
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