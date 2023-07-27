Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Отмечается, что средства были предоставлены через механизм Целевого фонда Всемирного банка под гарантии правительства Японии. Финансирование будет направлено на восстановление экономики и укрепление соцзащиты населения.

"С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила более 581 млн долларов США льготного финансирования от правительства Японии через Японское агентство международного развития (JICA)", - добавили в Министерстве финансов.

Ожидается, что Япония до конца года предоставит Украине еще 2 млрд долларов бюджетной поддержки.