Украина получила 1,4 млрд долларов экстренной помощи МВФ

Об этом сообщает глава НБУ Кирилл Шевченко.



"Средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины", – отметил Шевченко.



Известно, что средства выделены по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument в соответствии с решением Совета директоров МВФ. Окончательное решение по использованию средств Украиной будет принимать Министерство финансов как финансовый агент Украины в отношениях с Фондом.

Ранее сообщалось, что совет директоров Международного валютного фонда поддержал выделение для Украины экстренного финансирования в максимально возможном объеме.

Добавим, Всемирный банк утвердил дополнительный пакет поддержки для Украины объемом более $700 млн.