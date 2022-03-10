Украина получила 1,4 млрд долларов экстренной помощи МВФ
Международный валютный фонд сегодня, 10 марта, перечислил Украине 1,4 млрд. долларов в эквиваленте
Об этом сообщает глава НБУ Кирилл Шевченко.
"Средства по этой программе помогут профинансировать первоочередные расходы государственного бюджета и поддержать платежный баланс Украины", – отметил Шевченко.
Известно, что средства выделены по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument в соответствии с решением Совета директоров МВФ. Окончательное решение по использованию средств Украиной будет принимать Министерство финансов как финансовый агент Украины в отношениях с Фондом.
- Ранее сообщалось, что совет директоров Международного валютного фонда поддержал выделение для Украины экстренного финансирования в максимально возможном объеме.
- Добавим, Всемирный банк утвердил дополнительный пакет поддержки для Украины объемом более $700 млн.
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