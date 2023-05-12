Украина получила $132 млн от Всемирного банка для поддержки сельского хозяйства

Об этом информирует МВФ .

"Благодарны Всемирному банку за предоставленное финансирование", - говорится в сообщении.

Отмечают, что полученные средства позволят в дальнейшем поддерживать финансовую устойчивость Украины. Также с помощью них можно будет возместить приоритетные расходы, в частности, в сельскохозяйственном секторе, а также для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности Украины.

Финансирование было предоставлено в рамках Соглашения о ссуде (проект программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).