Украина получила $132 млн от Всемирного банка для поддержки сельского хозяйства
В четверг, 11 мая, Украина получила от Всемирного банка 132 млн. долларов финансирования в рамках проекта программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство"
Об этом информирует МВФ .
"Благодарны Всемирному банку за предоставленное финансирование", - говорится в сообщении.
Отмечают, что полученные средства позволят в дальнейшем поддерживать финансовую устойчивость Украины. Также с помощью них можно будет возместить приоритетные расходы, в частности, в сельскохозяйственном секторе, а также для улучшения ситуации в пищевой промышленности и обеспечения продовольственной безопасности Украины.
Финансирование было предоставлено в рамках Соглашения о ссуде (проект программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития (МБРР).
- Всемирный банк объявил 12 апреля о выделении 200 млн. долларов на финансирование проекта по восстановлению энергетической инфраструктуры Украины.
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