Украина получила $1,215 млрд от США и Финляндии. На что пойдут деньги
В государственный бюджет Украины в четверг, 29 июня, поступило $1,215 млрд грантовых средств от США и Финляндии через Целевой фонд доноров Всемирного банка
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
Грантовые средства будут направлены на зарплаты работников государственных органов и педагогов, пенсии, а также выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям и выплаты жилищно-коммунальных субсидий).
“Благодарен правительствам США, Финляндии и команде Всемирного банка за плодотворное сотрудничество и весомую поддержку в части обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Финансирование в форме грантов позволяет не увеличивать долговую нагрузку и способствует финансовой стабильности Украины", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Грантовое финансирование Украина получила в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine). Его целью является компенсация расходов госбюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны. В частности, речь идет о социальном и гуманитарном направлениях. Это уже пятое дополнительное финансирование в рамках проекта.
- В настоящее время донорами Украины стали 40 стран, европейские институты, МВФ и Всемирный банк. Они выделили для Украины около 170 млрд евро.
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