Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Грантовые средства будут направлены на зарплаты работников государственных органов и педагогов, пенсии, а также выплаты по отдельным программам государственной социальной помощи (ВПЛ, лицам с инвалидностью, малообеспеченным семьям и выплаты жилищно-коммунальных субсидий).

“Благодарен правительствам США, Финляндии и команде Всемирного банка за плодотворное сотрудничество и весомую поддержку в части обеспечения гуманитарных и социальных расходов во время полномасштабной войны. Финансирование в форме грантов позволяет не увеличивать долговую нагрузку и способствует финансовой стабильности Украины", – отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Грантовое финансирование Украина получила в рамках проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine). Его целью является компенсация расходов госбюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны. В частности, речь идет о социальном и гуманитарном направлениях. Это уже пятое дополнительное финансирование в рамках проекта.