Об этом пишет CNN.

"Я могу сказать, что многие вооружения уже поставляются и будут отправлены в ближайшие недели и месяцы. Это те виды вооружений, которые, как мы ожидаем, будут иметь решающее значение для оказания помощи украинцам в боевых действиях теперь, в зимнее время, и даже весной" – сказал Кирби.

Кирби сказал, что, по его мнению, решение о поставках танков Abrams в Украину, о котором было объявлено на прошлой неделе, не было запоздалым.

"Решение о танках – и это было принято не только США, но и немцами, а до этого британцами – было действительно призвано помочь Украине взять инициативу в боевых действиях, которые, как мы ожидаем, будут проходить весной", - сказал он.

«Итак, это был фактически один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать виды потребностей, которые потребуются Украине, когда погода улучшится, и мы можем ожидать, что тогда россияне попытаются перейти в наступление».

Напомним, 26 января издание Politico сообщило, что международные партнеры Украины начали дебаты о поставках современных истребителей для ВСУ.

25 января министр обороны Алексей Резников заявил , что "список пожеланий" Украины по поводу поставляемого Западом оружия включает истребители.

Польша готова передать Украину свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.

Накануне президент Джо Байден сказал "нет", в ответ на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты передавать Украине истребители F16.

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