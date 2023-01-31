"Украина получает вооружение, что вскоре будет иметь решающее значение": Белый дом прокомментировал слова Байдена о F-16 для ВСУ
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о возможности предоставления Украине истребителей F-16
Об этом пишет CNN.
"Я могу сказать, что многие вооружения уже поставляются и будут отправлены в ближайшие недели и месяцы. Это те виды вооружений, которые, как мы ожидаем, будут иметь решающее значение для оказания помощи украинцам в боевых действиях теперь, в зимнее время, и даже весной" – сказал Кирби.
Кирби сказал, что, по его мнению, решение о поставках танков Abrams в Украину, о котором было объявлено на прошлой неделе, не было запоздалым.
"Решение о танках – и это было принято не только США, но и немцами, а до этого британцами – было действительно призвано помочь Украине взять инициативу в боевых действиях, которые, как мы ожидаем, будут проходить весной", - сказал он.
«Итак, это был фактически один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать виды потребностей, которые потребуются Украине, когда погода улучшится, и мы можем ожидать, что тогда россияне попытаются перейти в наступление».
- Напомним, 26 января издание Politico сообщило, что международные партнеры Украины начали дебаты о поставках современных истребителей для ВСУ.
- 25 января министр обороны Алексей Резников заявил , что "список пожеланий" Украины по поводу поставляемого Западом оружия включает истребители.
- Польша готова передать Украину свои истребители F-16, если это будет согласовано на уровне НАТО.
- Накануне президент Джо Байден сказал "нет", в ответ на вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты передавать Украине истребители F16.
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