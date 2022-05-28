Об этом сообщило Минобороны Украины в фейсбуке .

"Украина получает пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет Harpoon", - отметили в министерстве.

Вооружение передадут Дания, Великобритания и Нидерланды. Впоследствии к ним присоединятся и другие страны.

Эти ракеты будут защищать Украину от вражеского российского морского компонента в Черном море.

За крейсером "Москва" на дно Черного моря последуют и другие корабли агрессора", - отметили в министерстве.

19 мая писали, что США планируют передать Украине ракеты большой дальности для деблокады Черного моря Harpооn и Naval Strike Missile.

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