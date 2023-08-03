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OPINION

Украина - Польша: все трения следует рассматривать в контексте соседских выборов

Юрий Богданов
3 августа, 2023 четверг
16:01
Мнение

И тут снова будет о сложности и то, что мир не черно-белый

  1. Я не знаю, насколько адекватным было после заявлений сотрудника Дуды о "неблагодарности Украины" вызвать польского посла - здесь нужно спрашивать у МИД. У меня к Кулебе и Ко доверию явно больше, чем к Праву и Справедливости (далее – ПиС).
  2. Считаю, что движения Зеленского для решения "волынского вопроса" – мудрые, своевременные и правильные. И они пойдут в пользу долгосрочных отношений украинского и польского народов.
  3. Считаю, что миролюбивая и взвешенная коммуникация президента после скандала в пункте 1 – правильная и своевременная. Потому что политика политикой. А стратегия – стратегией.

А теперь по сути.

В Польше осенью выборы в парламент. Где Гражданская платформа и ее союзники имеют ненулевые шансы впервые за 8 лет отодвинуть ПиС от власти.

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Польша – прогрессивная европейская страна, но есть нюансы. Причем в случае с руководящей там партией огромные нюансы. ПиС идейно больше всего напоминает Фидес. Да, партию Орбана. Но есть важное отличие — они ненавидят Россию искренне. Как и другие польские политические силы. И Путин, и его сателлит Лука делают все, чтобы это не изменилось. Ну и о Смоленске 2010 года не забываем.

Но выборы есть выборы. И в партии власти сейчас обострение популистско-патриотической болезни.

Поэтому произошел скандал Польша — Германия по поводу репараций за Вторую мировую. Когда Моравецкий сказал, что если Германия требует от России выплатить компенсации Украине, то она сама должна оплатить Польше 1,3 триллиона евро (да, ошибки нет) за ущерб во время Второй мировой. Хотя вопрос германских репараций был решен еще в 40-х и 50-х. Германия выплатила репарации не только Польше, СССР, Франции, Британии и другим странам в Европе, но даже Израилю за преступления против еврейского народа. Хотя Израиль во времена Второй мировой вообще не существовал.

Поэтому произошло "зерновое эмбарго", что угодно, но только не дружеский шаг к Украине. Ибо господствующая партия опирается на консервативный электорат. И ее поддержка больше в восточных, менее богатых и более крестьянских регионах.

Поэтому Моравецкий качал тему Волыни и хорошо, что Зеленский в этом пошел ему на встречу. Потому что это наш объективный национальный грех и его нужно признавать. Если мы взрослые.

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Есть еще много внутреннего контекста.

От судебной реформы, за которую ПиС беспощадно критиковала и ЕС, и оппозиция, и до дискуссии и практических шагов по запрету абортов. Кстати, внезапное серьезное ограничение права женщины на аборт не повлекло за собой взрыва рождаемости, и демографический кризис Польшу тоже догоняет.

Я уверен, что поближе к выборам будут еще темы с украинскими беженцами. В том числе в отвратительных и провокационных формах.

Все, что будет до октября происходить в Польше и вокруг Польши, нужно воспринимать в контексте выборов.

Польша Украине способствовать не прекратит. Тем более она делает это почти исключительно за чужие средства. Помогает беженцам на средства фондов ЕС, где до сих пор не является донором. То есть получает из бюджета ЕС больше средств, чем вкладывает. За 20 лет Польша вообще имеет самый большой "плюс" в формуле "Полученное — Вложенное". Вторая, кстати, Венгрия.

И передает оружие, за которое получает компенсацию. Или снабжение новейшего оружия. От США. В отличие от Франции, Германии, Дании, Швеции, Норвегии, Италии и главного поставщика Соединенных Штатов. Которые это делают исключительно за свой счет.

Нет, это не о том, что мы не должны благодарить поляков и польское правительство. Просто нужно помнить о следующем:

  1. Политика остается политикой.
  2. Благотворителей в этой истории нет.
  3. Прагматизм и цинизм в этой войне зашкаливает.
  4. Защита собственных интересов приоритетнее любого.

Взывать, что это зрада и нас сливают – признак тупости. Просто никаких романтических иллюзий ни у кого, ни к кому не должно быть.

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Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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