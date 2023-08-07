"Мы будем четко занимать проукраинские позиции", – сказал советник.

Такие заявления вызвали бурю неприятия в польских медиа и обществе.

Мы прекрасно понимаем, насколько нам сейчас важна военная поддержка от Польши, насколько важна поддержка наших евроатлантических стремлений. Мы благодарны полякам за неоценимую помощь украинским беженцам.

Конечно, нас возмущают некоторые политические манипуляции по поводу украинского зерна и односторонний взгляд на сложное для наших народов прошлое. Но выстраивать лучшие отношения с Польшей в будущем – наш национальный приоритет. Именно поэтому слова Михаила Подоляка были восприняты в Польше крайне негативно.

Известный политик из правящей партии "Право и справедливость" Яцек Сариуш-Вольски написал прямо: "Спасибо за искренность". И слово "спасибо" подал на украинском.

Известный журналист Яцек Леньски отмечает:

"Сопоставлять "дружбу" с "конкуренцией" и привязывать это к войне звучит ужасно. Сейчас мы дружим, потому что мы нуждаемся, а когда закончится война, мы покажем, что мы можем, и, например, вытеснем вас с какого-то рынка более дешевой продукцией. И вот что говорит парень, представляющий президента Украины. Украина, застрявшая в войне с Россией, имеет драматическую военную, демографическую, социально-экономическую ситуацию.Словом, едва жива, а последствия войны ужасные и унижают Украину на десятилетие. Она будет нуждаться в сотрудничестве и поддержке со стороны Польши еще много лет. И он говорит эти вещи. Это ужасная глупость. Знакомые украинцы хватаются за головы".

Высказывание Михаила Подоляка негативно комментируют как провластные, так и оппозиционные медиа.

Удивительно также, что коммуникация с миром Украины осуществляется на канале "Фридом" на русском языке. Когда на русском украинские политики распространяют российские же нарративы, это очевидно воспринимается нашими союзниками либо как немудрость, либо как провокация.

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Об авторе. Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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