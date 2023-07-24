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OPINION

Украина – Польша: Путин лишний

Игорь Гулик
24 июля, 2023 понедельник
20:05
Мнение

Таки был прав Орвелл, когда писал, что "история – это настольная книга тиранов". Другое дело, что пользоваться книгами, как, в конце концов, и всеми вещами, следует преждевременно и целесообразно

То, что говорит Путин о Польше сейчас, совсем не ложится в традиционно российские нарративы относительно так называемой "Волынской резне", точнее – трагедии, за которой очень хорошо прослеживается советский след. Обычно в июле московские пропагандисты сосредотачивали усилия и ресурс для подпитки настроений польских реваншистов из маргинальных сред, всех этих "кресовяков", "малопольских бунтов", "кукизов" и т.д. В этом году все иначе: в Кремле поняли, что это не работает, поэтому Путин ни с того ни с сего принялся озвучивать собственные, довольно экзотические интерпретации польской истории.

Получилось, как обычно. Если раньше бункерный "историк" рассказывал о том, что "Украину создал Ленин", то теперь "отцом Польши" в его версии выступает Сталин. Все сводится к старой песенке о том, что Россия, мол, "до Путина" (а как же иначе, только он - государственник и провидец) неоправданно раздарила кучу земель, которые теперь надо забрать. "Именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории современной Польши – это подарок Сталина полякам", - рассказывает "жалкий кремлевский зануда" ( выражение уполномоченного правительства Польши по вопросам безопасности информационного пространства Станислава Жарина. – Авт.), ведя к тому, что если бы не Россия, то поляки до сих пор не имели бы своего государства.  

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Конечно, российский диктатор предпочитает помолчать об участии империи в трех разделах Речи Посполитой, когда собственно поляки теряли свою субъектность, о утопленном в крови восстании под предводительством Костюшки, о преступном стоянии на Висле советских армад в то время, когда нацисты буквально выжигали непокорных варей.

Конечно, его упоминание о "подаренных" западных землях - это канистра бензина в пламя маргинальных скандальчиков поляков с Берлином вокруг компенсаций за Вторую мировую войну. На эту провокацию сразу отреагировали в польском МИД, заявив такой: "Этот вопрос, который мы вместе с нашими союзниками никогда не оставим без внимания. Если кто-то в России питает иллюзии, что под влиянием такого рода провокаций позиция Польши или наших союзников изменится, я думаю, что их следует излечить от этих иллюзий".

И конечно, намек на перспективу польской "аннексии" Западной Украины, это сознательная провокация, призванная исказить цель и деятельность совместного военного формирования УкрПолЛитБат. Последнее к слову, почему именно сейчас (потому что международный батальон, если мне не изменяет память, создан лет десять назад), "проснуло" и белорусскую марионетку Кремля. На встрече с "куратором" в Санкт-Петербурге Лукашенко пожаловался на неугомонных вагнеровцев, которые, по его словам, "просятся на экскурсию в Варшаву и Жешув". Но его "жалости" больше походили на какую-то гопническую браваду, за которой и желание спровоцировать такой поход, и осознание перспективы получить за это по роже. Или Луку грызет зависть к Соловьеву, с его неуемными филиппиками атаковать Львов…

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Понятно, что от двух шутов-диктаторов можно ожидать чего-либо. Тем более что в последнее время ни Путин, ни Лукашенко демонстрируют неспособность удержать в руках вожжи процессов, происходящих в так называемом "союзном государстве".

Если в самой России центральная власть впала в ступор во время "потешного похода" Пригожина на Москву, то где гарантия того, что какой-то полуконтуженный полевой командир "музыкантов" не захочет испытать нервы польских пограничников. Как это было недавно во время спецоперации ФСБ с колоннами мигрантов-экскурсантов в ЕС.

Понятно, что такие выходки "добрых соседей" во время продолжающейся в Польше избирательной кампании могут определенным образом повлиять на ее течение. Однако, как свидетельствуют сообщения в местных СМИ, поляки хорошо понимают, откуда висит угроза, и к чему им следует быть готовыми. А еще большинство из них осознают роль Украины и ее Вооруженных сил, что является надежным заборолом Европы перед фантазиями кремлевского и минского бандитов.

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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