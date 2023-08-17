Украина полностью запустила зону свободной торговли с Северной Македонией
Кабмин принял постановление, изменившее механизм таможенного оформления товаров, подлежащих лицензированию в рамках Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Северной Македонией
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
По словам заместителя министра экономики Тараса Качка, благодаря принятому документу Украина полностью запустила обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Северной Македонией, которое было ратифицировано весной.
Постановление, в частности, изменяет механизм таможенного оформления сельскохозяйственных товаров, позволяя импортировать товары из Северной Македонии без лицензии на импорт в пределах тарифной квоты.
Распределение тарифных квот согласно Соглашению, заявили в министерстве, будет осуществляться таможенными органами по принципу "первый пришел – первый обслуживается".
Либерализация торговли с Северной Македонией усиливает позиции украинских производителей в европейских и мировых цепях добавленной стоимости.
- Северная Македония присоединилась к декларации стран G7 о предоставлении гарантий безопасности для Украины.
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